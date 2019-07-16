Miami Plaj Modası Haftası 2019’dan renkli görüntüler

Plaj moda dünyasının en önemli etkinliklerinden Miami Plaj Moda Haftası’na katılan en iyi modeller, ünlü tasarımcıların mayo ve bikinileri ile izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Renkli etkinlikten göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.
ABD’nin turizm cenneti olarak bilinen Miami kentinde 11-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Plaj Moda Haftası kapsamında yapılan defilelerde dünyanın önde gelen tasarımcıların yeni plaj kreasyonları tanıtıldı.
Plaj moda dünyasının en önemli etkinliklerinden Miami Plaj Moda Haftası’na katılan en iyi modeller, ünlü tasarımcıların mayo ve bikinileri ile izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Renkli etkinlikten göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.
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