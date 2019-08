Victoria's Secret şovlarının sahne arkasından kareler

Dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan Victoria's Secret, televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurmuştu. 2011 yılından bu yana Victoria's Secret modeli olan Shanina Shaik, her yıl merakla beklenen iç çamaşırı moda defilesinin bu yıl yapılmayacağını söyledi.

2011 yılından bu yana Victoria's Secret modeli olan Shanina Shaik, her yıl merakla beklenen iç çamaşırı moda defilesinin bu yıl yapılmayacağını söyledi. 28 yaşındaki Avustralyalı model, The Daily Telegraph’a konuşarak, “Ne yazık ki bu yıl Victoria's Secret şovu olmayacak. Bu benim alışık olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak. Marka çalışması yaptıklarından ve şov için yeni yollar oluşturmaya çalıştıklarından eminim, çünkü bu dünyanın en iyi şovu” ifadesini kullandı.

Victoria's Secret'ın televizyon şovlarına veda edeceğinin açıklanmasının ardından şirketin ana firma L Brands Genel Müdürü Leslie Wexner, "Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de büyümek için evrilmeli ve değişmeliyiz" mesajı vermişti.

Bella Hadid, Behati Prinsloo, Gigi Hadid ve Adriana Lima gibi ünlü modellerin yürüdüğü Victoria’s Secret defilelerinin sahne arkasından görüntüler, Sputnik’in galerisinde.