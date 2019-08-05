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    Victoria's Secret şovlarının sahne arkasından kareler

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    • Victoria’s Secret-2018 defilesinin sahne arkasından bir kare.
    • Victoria's Secret 'melekleri' Behati Prinsloo (solda) ve Gigi Hadid (sağda), Victoria’s Secret-2018 defilesi sonrası poz veriyor.
    • Victoria’s Secret-2018 defilesine katılan model Bella Hadid, gösteri başlamadan önce.
    • Victoria's Secret-2018 defilesine katılan modeller gösteri sonrası poz veriyor.
    • Victoria’s Secret-2018 defilesine katılan Avustralyalı model Shanina Shaik.
    • Victoria’s Secret-2018 defilesine katılan Stella Maxwell and Sofie Rovenstine.
    • Victoria's Secret meleklerinden Kendall Jenner, defile sonrası poz veriyor.
    • Victoria’s Secret-2018 defilesine katılan model Devon Windsor podyuma çıkmaya hazırlanıyor.
    • Victoria’s Secret-2018 defilesine katılan ünlü modeller Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Rita Ora ve Adriana Lima, defile sonrası poz veriyor.
    • Victoria’s Secret-2018 defilesinin sahne arkasından bir kare.
    • Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid Victoria's Secret-2018 defilesi öncesi.
    • 2015 yılında New York'ta düzenlenen Victoria's Secret defilesi öncesi poz veren modellerden biri.
    © AFP 2019 / Getty Images for Victoria's Secret/Dia Dipasupil
    Victoria’s Secret-2018 defilesinin sahne arkasından bir kare.

    Dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan Victoria's Secret, televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurmuştu. 2011 yılından bu yana Victoria's Secret modeli olan Shanina Shaik, her yıl merakla beklenen iç çamaşırı moda defilesinin bu yıl yapılmayacağını söyledi.

    2011 yılından bu yana Victoria's Secret modeli olan Shanina Shaik, her yıl merakla beklenen iç çamaşırı moda defilesinin bu yıl yapılmayacağını söyledi. 28 yaşındaki Avustralyalı model, The Daily Telegraph’a konuşarak, “Ne yazık ki bu yıl Victoria's Secret şovu olmayacak. Bu benim alışık olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak. Marka çalışması yaptıklarından ve şov için yeni yollar oluşturmaya çalıştıklarından eminim, çünkü bu dünyanın en iyi şovu” ifadesini kullandı.

    Victoria's Secret'ın televizyon şovlarına veda edeceğinin açıklanmasının ardından şirketin ana firma L Brands Genel Müdürü Leslie Wexner, "Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de büyümek için evrilmeli ve değişmeliyiz" mesajı vermişti.

    Bella Hadid, Behati Prinsloo, Gigi Hadid ve Adriana Lima gibi ünlü modellerin yürüdüğü Victoria’s Secret defilelerinin sahne arkasından görüntüler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Victoria's Secret
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