Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 açılış töreninden etkileyici görüntüler

Rusya’nın Moskova bölgesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019, görkemli törenle açıldı. 39 ülkeden 223 takımın ve 5 binden fazla yarışmacı askerlerin katıldığı Army-2019’un en çok ilgi çeken yarışması olan tank yarışı geleneksel olarak Moskova yakınlarındaki Alabino eğitim sahasında düzenlenecek.
Oyunların açılışında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tüm katılımcılara başarılar dileyip, “ruhunuzun ve karakterinizin gücünü gösterebileceğinizden, tüm testleri aşarak başarıya ulaşacağınızdan eminim’ ifadesini kullandı. Sputnik, etkinliğin açılışından ilginç görüntüleri bir galeride topladı.
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