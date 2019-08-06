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    Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 açılış töreninden etkileyici görüntüler

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    • Army-2019 açılış törenine katılan dans topluluğunun bir üyesi, etkinlik kapsamında sergilenen 152 mm kendinden hareketli öbüs 2SZ Akatsiya'nın yanında poz veriyor.
    • Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 kapsamında yapılan tank biatlonu yarışmasının katılımcıları.
    • Army-2019 açılış törenine katılan Güney Afrika Cumhuriyeti askerleri.
    • Uluslararası Ordu Oyunları, 17 Ağustos'taki Tank yarışı finalleriyle sona erecek.
    • Moskova bölgesinde düzenlenen ve 39 ülkeden yarışmacı askerin yer aldığı Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’un açılış konuşmasını yapan Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, tüm katılımcılara başarılar diledi.
    • Rusya'nın Moskova bölgesinde düzenlenen 5. Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 açılış törenine katılan ABD'li oyuncu Steven Seagal.
    • Rusya Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre ArMY-2019’a 39 ülkeden 223 takım katılıyor.
    • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’un katılımcılarını selamladı, askeri oyunların insanların arasındaki güven ve dostluğun şöleni olduğunu belirtti. Rus lider, ordu oyunlarının formatının uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine, ülkelerin, Avrasya kıtasının ve tüm dünyanın güvenliğini sağlamak için yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesine sağladığı katkıya dikkat çekti.
    • Army-2019 açılış törenine katılan dans topluluğunun gösterisi.
    • 5 yıl önce uluslararası düzeyde ordu oyunlarını başlatma kararının doğruluğuna dikkat çeken Savunma Bakanı Şoygu (ortada), “Şu anda oyunlar dünya çapında önem kazandı, her yıl giderek daha popüler hale geliyor ve tutkulu hayranları oluyor. İki hafta boyunca 10 ülke topraklarında yapılacak oyunlarda 39 ülkeden katılan en iyi askeri uzmanlar nefes kesici yarışmalarda ustalıklarını sergileyecek' ifadelerini kullandı.
    • Rusya'nın bu yıl 5. kez düzenlediği Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 açılış töreninden bir kare.
    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Army-2019 açılış törenine katılan dans topluluğunun bir üyesi, etkinlik kapsamında sergilenen 152 mm kendinden hareketli öbüs 2SZ Akatsiya'nın yanında poz veriyor.

    Rusya’nın Moskova bölgesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019, görkemli törenle açıldı. 39 ülkeden 223 takımın ve 5 binden fazla yarışmacı askerlerin katıldığı Army-2019’un en çok ilgi çeken yarışması olan tank yarışı geleneksel olarak Moskova yakınlarındaki Alabino eğitim sahasında düzenlenecek.

    Oyunların açılışında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tüm katılımcılara başarılar dileyip, “ruhunuzun ve karakterinizin gücünü gösterebileceğinizden, tüm testleri aşarak başarıya ulaşacağınızdan eminim’ ifadesini kullandı. Sputnik, etkinliğin açılışından ilginç görüntüleri bir galeride topladı.

    Etiketler:
    Ordu Oyunları, Army-2019
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