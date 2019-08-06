Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 açılış töreninden etkileyici görüntüler

Dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan Victoria's Secret, televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurmuştu. 2011 yılından bu yana Victoria's Secret modeli olan Shanina Shaik, her yıl merakla beklenen iç çamaşırı moda defilesinin bu yıl yapılmayacağını söyledi.