Kuzey Kore'den füze denemesiyle ABD ile Güney Kore’ye 'gözdağı'

ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikata başlamasının ardından yapılan deneme, ‘gözdağı’ olarak yorumlandı. Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği kısa menzilli füze denemesiyle ilgili bilgiler ve görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Kuzey Kore’nin iki haftadan kısa bir süre içinde dördüncü kez füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.
ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikata başlamasının ardından yapılan deneme, ‘gözdağı’ olarak yorumlandı. Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği kısa menzilli füze denemesiyle ilgili bilgiler ve görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konser verdi. Lopez, performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Rusya’nın Moskova bölgesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019, görkemli törenle açıldı. 39 ülkeden 223 takımın ve 5 binden fazla yarışmacı askerlerin katıldığı Army-2019’un en çok ilgi çeken yarışması olan tank yarışı geleneksel olarak Moskova yakınlarındaki Alabino eğitim sahasında düzenlenecek.
Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını kullanmaya başladı.
Rossiya Segodnya Haber Ajansı savaş muhabiri Andrey Stenin’in, 6 Ağustos 2014 tarihinde Ukrayna'da görev başında hayatını kaybetmesinin üzerinden beş yıl geçti.
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