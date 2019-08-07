Kuzey Kore'den füze denemesiyle ABD ile Güney Kore’ye 'gözdağı'

Rusya’nın Moskova bölgesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019, görkemli törenle açıldı. 39 ülkeden 223 takımın ve 5 binden fazla yarışmacı askerlerin katıldığı Army-2019’un en çok ilgi çeken yarışması olan tank yarışı geleneksel olarak Moskova yakınlarındaki Alabino eğitim sahasında düzenlenecek.