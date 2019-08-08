İngilizler Brexit düğümüne Beatles için ara verdi: Hayranlar, ikonik fotoğrafın 50. yıldönümü için Abbey Road'a koştu

Efsanevi İngiliz grup The Beatles’ın ünü albümü de aşan ikonik Abbey Road fotoğrafının 50. yıldönümü binlerce kişinin katılımıyla 'yerinde' kutlandı. Aylardır Brexit çıkmazıyla uğraşan İngiltere'nin gündemi bir günlüğüne de olsa değişmiş oldu.
Kimi pamuk toplamaya, kimi fındığa, kimi incir toplamaya gidiyor. Çoluk çocuk araçları doldurarak yola çıkan mevsimlik işçilerin yolculuğu kimi zaman trajik kazalarla sonuçlanıyor. Yoğun çalışma saatleri ve risklere rağmen “Mecburuz” diyen işçiler, yakınları ile vedalaşırken “Ölmeden geri dönün” telkini ile yola çıkıyorlar.
Kırgızistan güvenlik güçleri, yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Kırgız lider Almazbek Atambayev’i gözaltına almak için Koy-Taş köyündeki rezidansına dün akşam operasyon başlattı.
20 yüzyılın en büyük kadın casuslarından biri olarak bilinen, egzotik dansları ve güzelliğiyle erkeklerin aklını başından alan Mata Hari, 143 yıl önce bugün 7 Ağustos 1876 tarihinde Hollanda’da doğdu.
Kuzey Kore’nin iki haftadan kısa bir süre içinde dördüncü kez füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.
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