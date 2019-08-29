Kayıt
21:29 29 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Küle bürünen toprak: Amazon ormanlarındaki yangından görüntüler

    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Tropikal Amazon ormanlarında alevlerin sardığı ağaç
    • Brezilya’daki Amazon ormanlarında yer alan Bau köyünde, yerli halk Kiyapo üyeleri yangının yarattığı sorunları görüşüyor. Yangın Kiyapo halkının topraklarına dayandı.
    • Amazonlarda yanan ormana kuşbakışı
    • Brezilyalı itfaiyeciler, Porto Velho şehrine yaklaşan yangınla mücadele ediyor.
    • ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uydu verileri, Brezilya'da Amazon Yağmur Ormanları'nda devam eden yangınların son 9 yıldaki en yoğun düzeye ulaştığını ortaya koydu.
    • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlardaki yangınların söndürülmesi için yaptığı 20 milyon euroluk yardım teklifine ilişkin, Brezilya'nın egemenliğinin 'herhangi bir karşılığı olmadığını, 20 trilyon doların bile kabul edilemez' olduğunu belirtti.
    • Brezilya’daki Amazon ormanlarındaki yangın
    • Amazonlar’da devam eden yangınla mücadele konusunda sınıfta kalan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yabancı yardımları kabul etmesi konusunda eyalet valileri tarafından baskı görüyor. Valiler, Bolsonaro’ya ‘parayı reddetmenin zamanı değil’ uyarısında bulundu.
    • Yangınlardaki ani artışın sebebi sadece kuraklık değil, aynı zamanda tarım alanlarına yer açmak için de ormanlar yakılıyor.
    • Amazon'un tropik ormanlarında devam eden yangınların sonucu olan yanmış bir ağaç gövdesi.
    • Tropik ormanlarını yok eden Amazon'daki yangınlar.
    • Brezilya’daki Amazon ormanlarındaki yangının sonuçları
    • Amazon ormanlarından gelen görüntüler, yaşanan trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor
    • Amazon ormanlarındaki yangınların sonucu: yanmış ağaçlar.
    © AFP 2019 / Carl De Souza
    Tropikal Amazon ormanlarında alevlerin sardığı ağaç

    Brezilya, Bolivya, Paraguay ve Peru topraklarına yayılan Amazon ormanlarını alevler sardı. Yangından yükselen dumanlar uzaydan bile görünüyor. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu’nun uydu verilerine göre, mevcut yangının alanı, geçen yılkine göre yüzde 82 daha büyük.

    Bolivya’da 700 bin hektarlık orman alanı yanıyor. Brezilya’da ise kayıp 3 kat büyük: bu yılın başından bu yana tam 2 milyon hektar orman yandı. Ülkede, Ocak ayından bu yana 78 bin 400 yangın kayda geçti.

    Yangınlardaki ani artışın sebebi sadece kuraklık değil, aynı zamanda tarım alanlarına yer açmak için de ormanlar yakılıyor. Brezilya vatandaşları, çevre sorunlarını umursamadığını gizlemeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu suçluyor.

    Sputnik, Amazon ormanlarındaki yangınlarından korkunç görüntüleri derledi.

    Etiketler:
    Orman yangını, Güney Amerika, Brezilya, Amazon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Besleyip büyüttüğü oğlak yaşlı adamın peşinden ayrılmıyor: 'Çok ufaktı, altına bez tutuyordum, biberonla besledim'
    Karikatür
    ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la çatışmak istemiyoruz
    İnfografik
    Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet