Küle bürünen toprak: Amazon ormanlarındaki yangından görüntüler

Brezilya, Bolivya, Paraguay ve Peru topraklarına yayılan Amazon ormanlarını alevler sardı. Yangından yükselen dumanlar uzaydan bile görünüyor. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu’nun uydu verilerine göre, mevcut yangının alanı, geçen yılkine göre yüzde 82 daha büyük.

Bolivya’da 700 bin hektarlık orman alanı yanıyor. Brezilya’da ise kayıp 3 kat büyük: bu yılın başından bu yana tam 2 milyon hektar orman yandı. Ülkede, Ocak ayından bu yana 78 bin 400 yangın kayda geçti.

Yangınlardaki ani artışın sebebi sadece kuraklık değil, aynı zamanda tarım alanlarına yer açmak için de ormanlar yakılıyor. Brezilya vatandaşları, çevre sorunlarını umursamadığını gizlemeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu suçluyor.

Sputnik, Amazon ormanlarındaki yangınlarından korkunç görüntüleri derledi.