Kabataş'ta kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 440 topuklu ayakkabı duvarda sergilendi

440 adet kadın ayakkabısı, 2018 yılında Türkiye’de öldürülen kadın sayısını simgeliyor.
Kabataş’ta iki duvarda sergilenen 440 ayakkabı ile kadın cinayetlerine dikkat çekilmek isteniyor.
440 adet kadın ayakkabısı, 2018 yılında Türkiye’de öldürülen kadın sayısını simgeliyor.
ABD’de birbirinden ünlü ve iddialı marka ile tasarımcıları bir araya getiren New York Moda Haftası devam ediyor. Her yıl göz alıcı defileler ve etkinlikleriyle dikkat çeken New York Moda Haftası bu kez The Blonds markasıyla etkileyici Moulin Rouge müzikal gösterisine ev sahipliği yaptı.
İnsansız hava araçları, sıcak hava balonları, helikopterler ve uçakları kullanarak fotoğraf çeken Alman sanatçı Tom Hegen, insanlığın doğaya olumsuz etkisini gözler önüne seriyor.
Konya'nın Karapınar ilçesi Küçük Karakuyu mevkiinden 30 metre çapında 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.
TurStat isimli turizm portalı, 9 Eylül’de kutlanan Uluslararası Güzellik Günü nedeniyle Rusya'nın en güzel kadınların yaşadığı şehirleri listesini yayınladı.
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