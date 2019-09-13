Profesör, orman yangınlarına dikkat çekmek için zarar gören ağaçları sırtında taşıdı

Geçen ay kentin kuzeyinde bulunan Kırklar Tepesi’nde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alana giden Kavukçu, burada yüzünü ve vücudunu siyaha boyadı, daha sonra yangında zarar gören ağaçları farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezine taşıdı.
Otomotiv endüstrisinin en önemli organizasyonlarından biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı, kapılarını açtı.
Fotoğraf uygulaması Agora’nın düzenlediği Agora 2019 Fotoğrafçılık Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Her yıl binlerce profesyonel ve amatör fotoğrafcının katılımıyla gerçekleşen yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 130 binden fazla fotoğraf gönderildi.
Tarihi, kültürel yapısı, endemik bitki türleri, nesli tükenmek üzere olan birçok canlı türüne ev sahipliği yapan ve dünya mirası olabilecek kadar zengin bir ekosisteme sahip olan Geliyê Godernê son demlerini yaşıyor.
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i San Francisco’da düzenlenen lansmanda tanıttı.
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