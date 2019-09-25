Paris Moda Haftası’ndaki Etam iç çamaşırı defilesinden kareler

Defileye katılan birbirinden güzel modeller, sıra dışı iç çamaşırlarıyla podyumun tozunu attırdı. Renkli ve eğlenceli havada geçen etkinliğin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Fransa'nın başkenti Paris'te her yıl düzenlenen Moda Haftası'na bu yıl Fransız iç giyim markası Etam Lingerie'nin podyum şovu damgasını vurdu.
Defileye katılan birbirinden güzel modeller, sıra dışı iç çamaşırlarıyla podyumun tozunu attırdı. Renkli ve eğlenceli havada geçen etkinliğin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Van'da bulunan dalış eğitmenleri ve dalgıçlar, Van Gölü'nde biri 50 bin yaşında diğeri ise yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini tespit etti.
Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi. İnşaatının son durumu havadan görüntülerle gözler önüne serilen cami hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Yıl sonuna kadar camları takılmış, dış kaplamaları tamamlanmış olacak” dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü, 16-22 Eylül tarihlerinde Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.
Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de düzenlenen Miss & Mister Planet Azerbaycan 2019 Yarışması’nda ülkenin çeşitli bölgelerinden 32 katılımcı, en güzel kadın ve en yakışıklı erkek unvanları için yarıştı.
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