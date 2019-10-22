Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

126. Japon İmparatoru Naruhito, Tokyo’da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede imparatorluk tahtı ‘Takamikura’ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı.

190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum" dedi.

Japonya’nın yeni imparatoru ayrıca, tahta çıkma töreni öncesinde bazı tapınakları ziyaret etti. Başbakan Abe Şinzo da Naruhito'ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.