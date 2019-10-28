Irak halkı sokakta: Ülkede hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Irak’ta Erbain günü nedeniyle ara verilen gösteriler, 25 Ekim’den itibaren üniversite öğrencilerinin de katılımıyla büyüyerek sürüyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan göstericiler, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamadığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik" nedeniyle hükümete karşı düzenledikleri protesto gösterileri kapsamında sokağa döküldü. Göstericiler, lastik yakarak bölgedeki bazı yolları kapattı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e çıktığını açıkladı.

Protesto gösterileriyle sarsılan Irak’ın farklı kentlerinden görüntüler, Sputnik’in seçkisinde.