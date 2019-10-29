Doğal fotoğraf platosu: Safran tarlaları

İlçeye bağlı Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 20 dönümlük safran tarlaları fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezi arasında yer alarak, doğal plato oldu. Türkiye'de son dönemde fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan safran tarlaları, ilçede turizmin önemli bir noktası haline geldi.