Doğal fotoğraf platosu: Safran tarlaları

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve ‘en iyi korunan 20 kent’ arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi tarlaları, ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunları için de plato görevi görüyor.
Agora Ödülleri tarafından düzenlenen Dünyanın En İyi Mavi Renkli Fotoğrafları Yarışması 2019’a (World's Best Photos of #Blue2019), dünyanın dört bir yanından binlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçı katıldı.
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Nikon’un 45 yıldır düzenlediği Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması’nın (Nikon Small World Competition) 2019 yılı kazananları belli oldu.
ABD'nin, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyon yeri, AA kameralarına yansıdı.
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