Victoria's Secret için podyuma çıkan Rus modeller

Rusya'da 14 - 16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali’nde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik bir program hazırlandı.