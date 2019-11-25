Yalta, Kırım Moda Haftası’na ev sahipliği yaptı

Etkinlik kapsamında gekçekleşen defilelerde tanınmış ve genç moda tasarımcılarının yeni göz alıcı kreasyonları tanıtıldı. Kırım Moda Haftası’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Kırım'ın Yalta kenti, Kırım Moda Haftası’na ev sahipliği yaptı. Yarımadada moda ve sanat dünyasını bir araya getiren etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Etkinlik kapsamında gekçekleşen defilelerde tanınmış ve genç moda tasarımcılarının yeni göz alıcı kreasyonları tanıtıldı. Kırım Moda Haftası’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
ABD’li ünlü şarkıcı Taylor Swift, "Yılın sanatçısı" ödülü başta olmak üzere toplamda 5 ödül kazanarak, Michael Jackson'ın American Music Awards rekorunu kırdı.
Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2.5 milyon dolara satılıyor.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce kadın, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dün sokaklardaydı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 3 güzellik yarışmasının finalleri ilk kez aynı günde yapıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)