Putin Türk firmasının yer aldığı dev projeyi açtı

Moskova ve St. Petersburg şehirlerini bağlayan proje kapsamında inşa edilen 669 kilometrelik yol 5.5 saatte katedilebilecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk firması IC İçtaş'ın ana yüklenicisi olduğu, Moskova ile St. Petersburg'u birbirine bağlayan M-11 Otoyolu Projesi'nin açılışını yaptı.
Moskova ve St. Petersburg şehirlerini bağlayan proje kapsamında inşa edilen 669 kilometrelik yol 5.5 saatte katedilebilecek.
İsviçre Alpleri’nde bulunan buzullar, küresel ısınma nedeniyle görülmedik bir hızla erimeye devam ediyor. Bilim insanları, İsviçre'de 1850 yılından bu yana 500'den fazla buzulun tamamen yok olduğunu ve bunlardan ellisinin isimlendirilmiş olanlardan olduğunu belirtiyor.
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