Putin Türk firmasının yer aldığı dev projeyi açtı

İsviçre Alpleri’nde bulunan buzullar, küresel ısınma nedeniyle görülmedik bir hızla erimeye devam ediyor. Bilim insanları, İsviçre'de 1850 yılından bu yana 500'den fazla buzulun tamamen yok olduğunu ve bunlardan ellisinin isimlendirilmiş olanlardan olduğunu belirtiyor.