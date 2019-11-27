Moskova’da Kainat Tanrıçaları seçildi

Vegas City Hall konser salonunda gerçekleşen finalde dünyanın dört bir yanından güzel katılımcılar, Kainat Tanrıçası unvanı için yarıştı. Renkli anlara sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
26 Kasım’da Rusya’nın başkenti Moskova'da Miss Fashion 2019 Kainat Tanrıçası Uluslararası Güzellik Yarışması'nın finali düzenlendi.
Vegas City Hall konser salonunda gerçekleşen finalde dünyanın dört bir yanından güzel katılımcılar, Kainat Tanrıçası unvanı için yarıştı. Renkli anlara sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk firması IC İçtaş'ın ana yüklenicisi olduğu, Moskova ile St. Petersburg'u birbirine bağlayan M-11 Otoyolu Projesi'nin açılışını yaptı.
İsviçre Alpleri’nde bulunan buzullar, küresel ısınma nedeniyle görülmedik bir hızla erimeye devam ediyor. Bilim insanları, İsviçre'de 1850 yılından bu yana 500'den fazla buzulun tamamen yok olduğunu ve bunlardan ellisinin isimlendirilmiş olanlardan olduğunu belirtiyor.
Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nda kazananlar belli oldu.
Brüksel’de çalışanlarının çoğunluğunu Down sendromluların oluşturduğu restoran, kentin en iyisi seçildi.
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