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11 Aralık’ta dünya genelinde Uluslararası Dağlar Günü kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılından bu yana her yıl kutlanan bu günde, dağların insanlık ve doğa için önemi, dağlarda yaşayan ve geçimini dağlardan sağlayan insan topluluklarının sorunlarına dikkat çekiliyor.
Doğal yaşam kaynağı olan dağlar ve eteklerinde, dünya nüfusunun yüzde 12’si, yaban hayatının ise neredeyse tamamına yakını yaşıyor. Bunun yanısıra dağlar dünya genelinde şehirlerde yaşayan milyarlarca insana ekonomik, taze su ve enerji sağlanması açısından da önemli imkanlar sunmaktadır.
Dünyanın dört bir yanında dağ zirvelerinden çekilen manzara görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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