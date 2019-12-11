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    Dağ zirvelerinden çekilen manzara görüntüleri

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    • ABD'deki Büyük Smoky Dağları Ulusal Parkı'nın kuşbakışı manzarası.
    • Fransız Alpleri'nin Aiguille du Midi Zirvesi'nden Beyaz Vadi manzarası.
    • Almanya'nın güneyinde bulunan 1.838 metre yükseklikteki Wendelstein Dağı'nın zirvesinden görülen Alpler manzarası.
    • Rusya'nın Soçi kentindeki yüksekliği 2200 metre olan bir zirveden çekilen Krasnaya Polyana kayak merkezi görüntüsü.
    • Suudi Arabistan'da Kabe'ye yaklaşık 6 km uzaklıkta bulunan Cebel-i Nur Dağı'ndan Mekke'nin gece manzarası.
    • İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Dolomit Dağları'nın manzarası.
    • Fransız Polinezyası'ndaki Mon Otomanyu Dağı'ndan Bora-Bora Adası manzarası
    • Fransız Alpleri'nden çekilen Val Thorens kayak merkezi görüntüsü.
    • Kırım Yarımadası'ndaki Ay Petri Zirvesi'nden Karadeniz sahili ve Mishor kasabası manzarası.
    • Japonya'daki Fuji Zirvesi'nden çekilen manzara görüntüsü.
    ABD'deki Büyük Smoky Dağları Ulusal Parkı'nın kuşbakışı manzarası.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104081/24/1040812420.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/201912111040813462-dag-zirvelerinden-cekilen-manzara-goruntuleri/

    11 Aralık’ta dünya genelinde Uluslararası Dağlar Günü kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılından bu yana her yıl kutlanan bu günde, dağların insanlık ve doğa için önemi, dağlarda yaşayan ve geçimini dağlardan sağlayan insan topluluklarının sorunlarına dikkat çekiliyor.

    Doğal yaşam kaynağı olan dağlar ve eteklerinde, dünya nüfusunun yüzde 12’si, yaban hayatının ise neredeyse tamamına yakını yaşıyor. Bunun yanısıra dağlar dünya genelinde şehirlerde yaşayan milyarlarca insana ekonomik, taze su ve enerji sağlanması açısından da önemli imkanlar sunmaktadır.

    Dünyanın dört bir yanında dağ zirvelerinden çekilen manzara görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Uluslararası Dağlar Günü, Dağ
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