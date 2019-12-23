‘Sibirya’dan Sevgilerle’ Taksim Sanat’ta

https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104090/10/1040901075.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Burcu Okutan. Sputnik Türkiye
https://tr.sputniknews.com/foto/201912231040901502-sibiryadan-sevgilerle-taksim-sanatta/
Sibirya'nın bilinmeyen yönlerini, halkını ve bölgede yaşamı anlatan 100 fotoğraftan oluşan ‘Sibirya’dan Sevgilerle’ fotoğraf sergisi, İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun ardından Taksim Sanat’ta sergileniyor. Sergi, 10 Ocak tarihine kadar meraklılarını bekliyor.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işbirliğiyle düzenlenen "Sibirya'dan Sevgilerle" fotoğraf sergisi 6 Aralık’ta Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı’nın katılımıyla İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda açılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)