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    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü

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    • Ilısu Barajı’nda sular yükselince onlarca köy ve mezra sular altında kaldı. Barajın etkilediği Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’a bağlı köyler sular altında kalırken, suyun henüz ulaşmadığı köylerde ise birçok sıkıntı baş gösterdi.
    • Kimi köylerde aylardır elektrikler kesikken, kimi köylerde ise şehre ve ilçelere giden yollar ve köprüler sular altında kalması nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor.
    • Bazı köylüler mezarlarını taşıyıp il ve ilçe merkezlerine taşınırken, bazı köylüler ise zor şartlara rağmen köylerinde kalmayı tercih ediyor.
    • Siirt’te bağlı Yığınlı, Neşeli, Eğlence, Bağlıca, Yokuş Bağları gibi birçok köye ulaşımı sağlayan Botan Köprüsü de geçtiğimiz günlerde sular altında kalarak ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma kapanmasının ardından köylüler Siirt merkeze gitmek için teknelere binerek karşıya geçebiliyor.
    • Daha önce söz konusu köylerden köprü kullanılarak Siirt merkeze yaklaşık 26 km olan yol, şuan 130 km’ye çıktı. Yolun uzaması nedeniyle tekneler tercih ediliyor, ancak bu da belirli saatlerde mümkün. Köprünün baraj altında kalacağının bilinmesine rağmen yeni bir köprü yapılmamasını eleştiren köylüler, yetkililerden çözüm bekliyor.
    • Köprünün sular altında kalması Siirt merkezde okuyan çocukları ve köylerde görevli öğretmenleri de zorluyor.
    • İlk günler tekne heyecanı yaşayan çocuklar için şimdi tekne yolculuğu işkenceye dönüştü.
    • Köprünün sular altında kalmasının ardından okula gitme süreleri uzayan çocuklar, sabah ezanından önce uyanıp okul yoluna düşüyor.
    • İlk ve Ortaöğretime giden yaklaşık 170 çocuk okula yetişebilmek için sabah 05.00’da uyanmak zorunda kalıyor.
    • Sabahın dondurucu soğuğunda yola çıkan çocuklar köylerden servislere biniyor, baraja ulaşınca da servislerden inip her tarafı açık tekneye binerek yaklaşık 15 dakikalık soğuk bir yolculuğun ardından karşıda bekleyen diğer servislere binerek okula yetişmeye çalışıyor. Tekneden inince soğuktan titreyen çocuklar, akşam aynı yöntemle okuldan evlerine dönüyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Ilısu Barajı’nda sular yükselince onlarca köy ve mezra sular altında kaldı. Barajın etkilediği Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’a bağlı köyler sular altında kalırken, suyun henüz ulaşmadığı köylerde ise birçok sıkıntı baş gösterdi.
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104098/02/1040980217.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202001081040980586-kopru-baraj-altinda-kalinca-okul-yolu-cileye-donustu/

    Siirt’te köylülerin kullandığı köprü baraj altında kalınca birçok köye ulaşım aksadı. Şehre ulaşım süresi arttığı için okula yetişmeye çalışan çocuklar, saat 05.00’da kalkarak, soğuk havada, etrafı açık bir tekne yolculuğu ile okula yetişmeye çalışıyor. Köylüler “Peki bu çocuklar nasıl çalışacak? Acil bir hastamız olsa ne yapacağız?” diye sordu.

    Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, bir an önce yeni bir köprünün yapılmasını istiyor. Sputnik’e konuşan Mehmet Başaran adlı vatandaş, ulaşımı sağladıkları köprünün sular altında kalmasının ardından 26 km’lik yolun 130 km’ye çıktığını belirterek, ulaşımın işkenceye dönüştüğünü söylüyor.

    'Yalova’da 5-6 km bir köprü yapılabiliyor da bizim Botan’da mı yapılamıyor?'

    Şu an en az 100 köyün ulaşımının aksadığını ifade eden Başaran, “Tüm köylerde aynı sorun var. Herkes kendi evinde oturmuş, ne şehre gidebiliyor ne bir ihtiyacını karşılayabiliyor. Tarlalarını da ekemiyorlar.  Ne bir iş yapabiliyorlar ne de öğrencisini okutabiliyorlar. Bizim memleket pert oldu. Bir öğrenciyi götüremiyoruz Siirt’e. Kilometrelerce yol, bir öğrenci nasıl gidebilir. Yalova’da 5-6 km bir köprü yapılabiliyor da bizim Botan’da mı yapılamıyor? 200-300 metrelik bir köprüdür ya! Yazıktır, günahtır” şeklinde konuştu.

    ‘Bu çocuklar nasıl eğitim görecek?

    Köylerde yaşam şartlarının giderek zorlaştığını ifade eden Başaran şunları söyledi: “İnsanlar hayvancılık yapıyordu ama şuan tüm işler durdu. Eskiden çocuklar 7’de kalkıyordu ve 8’e 20 kala Siirt merkeze varıyorduk. Şuan ise çocuklar 05.00’da uyanmak zorunda kaldı. O çocuk binbir zorluğun ardından okula yetişebiliyor. Şimdi bu çocuk nasıl kahvaltı yapacak? Servise nasıl ulaşacak? Nasıl tekneye binecek, karşıya geçecek ve Siirt’e gidecek? Peki bu çocuklar nasıl eğitim görecek? Öğretmenler de karşı tarafa okula gitmek için 05.00’de kalkıp daha önce 40 km olan yolu bu kez 130 km gidiyor. Bir an önce bir köprünün yapılmasını istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanına sesleniyoruz” dedi.

    ‘Acil hastamız olsa, cenazemiz olsa nasıl götüreceğiz?’

    Maruf Kayran adlı vatandaş da yeni bir köprü yapılmasını isteyerek şunları söyledi: “Botan köprüsü sudan dolayı ulaşıma kapandı. Şimdi oradaki herkes evlerine, işlerine gitmek için tekne kullanıyorlar. Olası acil bir ihtiyaçta, hastalıkta bu insanlar nasıl gidecek? Bunu düşünen oldu mu? Şimdi bir hastamız olsa, cenazemiz olsa nasıl götüreceğiz? Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz, bu sorunumuza çözüm bulsunlar.”

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    Etiketler:
    köylü, Baraj, Okul, Siirt
    Topluluk kurallarıTartışma
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