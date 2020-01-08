Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü

Siirt’te köylülerin kullandığı köprü baraj altında kalınca birçok köye ulaşım aksadı. Şehre ulaşım süresi arttığı için okula yetişmeye çalışan çocuklar, saat 05.00’da kalkarak, soğuk havada, etrafı açık bir tekne yolculuğu ile okula yetişmeye çalışıyor. Köylüler “Peki bu çocuklar nasıl çalışacak? Acil bir hastamız olsa ne yapacağız?” diye sordu.

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, bir an önce yeni bir köprünün yapılmasını istiyor. Sputnik’e konuşan Mehmet Başaran adlı vatandaş, ulaşımı sağladıkları köprünün sular altında kalmasının ardından 26 km’lik yolun 130 km’ye çıktığını belirterek, ulaşımın işkenceye dönüştüğünü söylüyor.

'Yalova’da 5-6 km bir köprü yapılabiliyor da bizim Botan’da mı yapılamıyor?'

Şu an en az 100 köyün ulaşımının aksadığını ifade eden Başaran, “Tüm köylerde aynı sorun var. Herkes kendi evinde oturmuş, ne şehre gidebiliyor ne bir ihtiyacını karşılayabiliyor. Tarlalarını da ekemiyorlar. Ne bir iş yapabiliyorlar ne de öğrencisini okutabiliyorlar. Bizim memleket pert oldu. Bir öğrenciyi götüremiyoruz Siirt’e. Kilometrelerce yol, bir öğrenci nasıl gidebilir. Yalova’da 5-6 km bir köprü yapılabiliyor da bizim Botan’da mı yapılamıyor? 200-300 metrelik bir köprüdür ya! Yazıktır, günahtır” şeklinde konuştu.

‘Bu çocuklar nasıl eğitim görecek?

Köylerde yaşam şartlarının giderek zorlaştığını ifade eden Başaran şunları söyledi: “İnsanlar hayvancılık yapıyordu ama şuan tüm işler durdu. Eskiden çocuklar 7’de kalkıyordu ve 8’e 20 kala Siirt merkeze varıyorduk. Şuan ise çocuklar 05.00’da uyanmak zorunda kaldı. O çocuk binbir zorluğun ardından okula yetişebiliyor. Şimdi bu çocuk nasıl kahvaltı yapacak? Servise nasıl ulaşacak? Nasıl tekneye binecek, karşıya geçecek ve Siirt’e gidecek? Peki bu çocuklar nasıl eğitim görecek? Öğretmenler de karşı tarafa okula gitmek için 05.00’de kalkıp daha önce 40 km olan yolu bu kez 130 km gidiyor. Bir an önce bir köprünün yapılmasını istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanına sesleniyoruz” dedi.

‘Acil hastamız olsa, cenazemiz olsa nasıl götüreceğiz?’

Maruf Kayran adlı vatandaş da yeni bir köprü yapılmasını isteyerek şunları söyledi: “Botan köprüsü sudan dolayı ulaşıma kapandı. Şimdi oradaki herkes evlerine, işlerine gitmek için tekne kullanıyorlar. Olası acil bir ihtiyaçta, hastalıkta bu insanlar nasıl gidecek? Bunu düşünen oldu mu? Şimdi bir hastamız olsa, cenazemiz olsa nasıl götüreceğiz? Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz, bu sorunumuza çözüm bulsunlar.”