Yılın ilk dolunayı ve Ay tutulması büyüledi

Dünyanın dört bir yanından büyüleyici dolunay görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
2020 yılının ilk dolunayı ve Ay tutulması kartpostallık manzaralar oluşturdu. Birçok ülkede çıplak gözle görülebilen ve Kurt Ayı olarak tabir edilen tutulma, oluşturduğu manzara ile mest etti.
Dünyanın dört bir yanından büyüleyici dolunay görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
National Geographic tarafından düzenlenen Rusya'nın Vahşi Doğası 2019 Yarışması’nın kazananları belli oldu. 2011'den itibaren düzenlenen yarışmaya ülkenin dört bir yanından binlerce çalışma katıldı.
Tayland’da filler ve öğrenciler tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele Avustralya’da ölen hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.
Siirt’te köylülerin kullandığı köprü baraj altında kalınca birçok köye ulaşım aksadı. Şehre ulaşım süresi arttığı için okula yetişmeye çalışan çocuklar, saat 05.00’da kalkarak, soğuk havada, etrafı açık bir tekne yolculuğu ile okula yetişmeye çalışıyor. Köylüler “Peki bu çocuklar nasıl çalışacak? Acil bir hastamız olsa ne yapacağız?” diye sordu.
ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda, yüz binlerce kişi soğuk hava şartlarına aldırmadan yeni yılı kutladı.
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