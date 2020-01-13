Yılın ilk dolunayı ve Ay tutulması büyüledi

Siirt’te köylülerin kullandığı köprü baraj altında kalınca birçok köye ulaşım aksadı. Şehre ulaşım süresi arttığı için okula yetişmeye çalışan çocuklar, saat 05.00’da kalkarak, soğuk havada, etrafı açık bir tekne yolculuğu ile okula yetişmeye çalışıyor. Köylüler “Peki bu çocuklar nasıl çalışacak? Acil bir hastamız olsa ne yapacağız?” diye sordu.