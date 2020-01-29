2019 Yapı Sanatı Fotoğraf Yarışmasının finalistleri ve kazananları

Depremde yerle bir olan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği Sivrice İlçesi’ne bağlı Çevrimtaş Köyü’nde yaralar sarılmaya çalışılıyor. “Sadece canımızı alabildik” diyen köylüler her şeylerinin enkaz altında kaldığını söyledi. Gıda ve çadır yardımı alan köylüler, kap kacak ve konteyner ihtiyaçları olduğunu söyledi.