2019 Yapı Sanatı Fotoğraf Yarışmasının finalistleri ve kazananları

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2019 yılı Yapı Sanatı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları, binlerce kişinin oy kullandığı halk oylaması sonunda belli oldu.
İngiltere'de bulunan ve mimar ve inşaat sektörü çalışanlarını bünyesinde toplayan uluslararası meslek örgütü Chartered Institute of Building (CIOB) tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Yapı Sanatı (The Art of Building) Fotoğraf Yarışması, yapıların yaratıcılık ve güzelliklerini sergilemeyi amaçlıyor.
Bu yılki yarışmada dereceye giren çalışmalardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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