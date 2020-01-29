Panasonic'e göre 2019 yılının en iyi fotoğrafları

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Dünyanın önde gelen fotoğraf yarışmalarından biri olan Panasonic Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nın bu yılki kazananları belli oldu.
Çok sayıda amatör fotoğrafçının katıldığı yarışmada yüzlerce çalışma çeşitli kategorilerde ödüller için yarıştı. Etkileyici manzaralar, insan portreleri ve dikkat çekici an fotoğraflarının damga vurduğu 2019 Panasonic Dünya Fotoğraf Yarışması’nın kazananları, Sputnik’in seçkisinde.
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