Dünyaca ünlü kadın şarkıcıların akıllara kazınan düetleri

Sputnik, son yıllarda performanslarıyla akıllara kazınan ünlü kadın şarkıcıların düetlerini bir galeride topladı.
İki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Shakira, ABD’de düzenlenen ve dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da düet yaptı. İkili, izleyenleri hayran bıraktı.
Sputnik, son yıllarda performanslarıyla akıllara kazınan ünlü kadın şarkıcıların düetlerini bir galeride topladı.
26 Nisan 1986’da yaşanan Çernobil nükleer faciası sonrası, kent sakinleri tarafından terk edilen ve hayalet şehre dönüşmüş olan Ukrayna’daki Pripyat kenti 50 yıl önce, 4 Şubat 1970 tarihinde kuruldu.
Tarihi, mimarisi ve kültürel yapısı ile Güneydoğu’nun açık hava müzesi olan Mardin, her mevsim büyüleyici güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
2019 Yılı Manzara Fotoğrafçıları Yarışması'nın (International Landscape Photographer of the Year 2019) kazananları belli oldu.
İspanya’nın Sevilla şehri, flamenko havasını estiren Uluslararası Flamenko Moda Şovu’na ev sahipliği yaptı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)