Dünyaca ünlü kadın şarkıcıların akıllara kazınan düetleri

Miami’de düzenlenen ve dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl devre arası şovuna dünyaca ünlü iki şarkıcı Jennifer Lopez (sağda) ve Shakira'nın (solda) düyeti damga vurdu. Sahneye çıkan ikili şovlarıyla kendilerine hayran bıraktı.