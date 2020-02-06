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01:28 07 Şubat 2020
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    Efsanevi Hollywood yıldızı Kirk Douglas 103 yaşında hayata gözlerini yumdu

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    • Kirk Douglas, dönemin seks sembolü olarak bilinen oyuncu Elizabeth Taylor ile dans ederken, 1961
    • 6 Oscar Ödülü kazanan ve Douglas'ı dünya çapında üne kavuşturan 1960 yapımı Spartaküs filminden bir kare.
    • Douglas 1950 ve 60’lı yıllarda zamanın önde gelen kadın oyuncuları ile birlikte sahne almıştır. Fotoğrafta: Marlene Dietrich (solda), Kirk Douglas ve Gina Lollobrigida (sağda), 1955
    • Three on a Match filminde Douglas, oyuncular Julie Newmar, Leslie Parrish ve Mitzi Gaynor (soldan sağa) ile birlikte rol aldı, 1962
    • Kirk Douglas, ilk eşi Diana Dill ve oğulları Michael ve Joel ile poz verirken.
    • 1955 yapımı Homeros'un Odysseia destanından uyarlanan epik Ulysses filminin başrolünde yer alan Kirk Douglas.
    • Douglas birçok farklı askeri rolde oynamıştır. Bunların arasında Top Secret Affair (1957), Paths of Glory (1957), Town Without Pity (1961), The Hook (1963), Seven Days in May (1964), In Harm’s Way (1965), Heroes of Telemark (1965), Cast a Giant Shadow (1966), ve Is Paris Burning (1966) sayılabilir. Fotoğrafta: Douglas'ın (solda) Richard Harris ile birlikte oynadığı Heroes of Telemark filminden bir kare.
    • 2004 yılında Kaliforniya’da Palm Springs’de bir caddeye Kirk Douglas Caddesi adı verilmiştir. Ayrıca 1981 yılında ünlü oyuncuya Başkanlık Özgürlük Ödülü, 1985 yılında Fransız Lejyon Donör nişanı ve 2001 yılında Ulusal Sanat Madalyası verilmiştir.
    • Kirk Douglas ile oğlu Hollywood yıldızı Michael Douglas, 2003.
    • (sağdan solan) Kirk Douglas, oğlu Michael'in eşi oyuncu Catherine Zeta-Jones, eşi Anne Douglas ve oğlu Michael Douglas, New York'taki Chaplin Ödülleri galasında, 2010
    • 3 defa Oscar’a aday gösterilen Kirk Douglas, 1996 yılında sinema sanatına 50 yıllık katkı özel Oscar ödülüne layık görüldü.
    © AP Photo /
    Kirk Douglas, dönemin seks sembolü olarak bilinen oyuncu Elizabeth Taylor ile dans ederken, 1961
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104134/28/1041342834.jpg
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    https://tr.sputniknews.com/foto/202002061041347055-efsanevi-hollywood-yildizi-kirk-douglas-103-yasinda-hayata-gozlerini-yumdu/

    Hollywood'un Altın Çağı'ndan geriye kalan son aktörlerinden biri olan ve akıllara 'Spartaküs', ‘Zafer Yolları’ ve ‘Vahşi Mücadele’ gibi filmleriyle kazınan ünlü oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında vefat etti.

    Douglas’ın 75 yaşındaki oğlu ünlü sinema oyuncusu Michael Douglas ve kardeşleri Joel ve Peter, ABD merkezli magazin dergisi People’a yaptıkları ortak açıklamada babasının vefat ettiğini bildirdi.

    Sputnik, Oscar ödüllü en yaşlı oyuncu unvanına sahip 80’dan fazla filmde rol alan Kirk Douglas’ın hayatını bir galeriyle mercek altına aldı.

    Etiketler:
    oyuncular, ABD, Hollywood, Michael Douglas, Kirk Douglas
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