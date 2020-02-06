Efsanevi Hollywood yıldızı Kirk Douglas 103 yaşında hayata gözlerini yumdu

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Hollywood'un Altın Çağı'ndan geriye kalan son aktörlerinden biri olan ve akıllara 'Spartaküs', ‘Zafer Yolları’ ve ‘Vahşi Mücadele’ gibi filmleriyle kazınan ünlü oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında vefat etti.
Douglas’ın 75 yaşındaki oğlu ünlü sinema oyuncusu Michael Douglas ve kardeşleri Joel ve Peter, ABD merkezli magazin dergisi People’a yaptıkları ortak açıklamada babasının vefat ettiğini bildirdi.
Sputnik, Oscar ödüllü en yaşlı oyuncu unvanına sahip 80’dan fazla filmde rol alan Kirk Douglas’ın hayatını bir galeriyle mercek altına aldı.
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