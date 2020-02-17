Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Karaköy'deki evi içeriden fotoğraflandı

Çin’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı bin 369'a yükseldi. Dün, virüsle bağlantılı olarak 242 kişi hayatını kaybederken, bunun açık ara farkla şu ana kadar kaydedilen en büyük sayı olduğu belirtildi.