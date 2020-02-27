Rus tenisçi Şarapova 'Elveda' diyerek emekliliğini açıkladı

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Dünyaca ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova 28 yıllık kariyerini sonlandırma kararı aldı.
Vanity Fair dergisine yazdığı yazıda emeklilik kararını duyuran 32 yaşındaki Şarapova, "Bu benim için çok yeni, o yüzden lütfen beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum" ifadelerini kullandı.
Sputnik, kariyerinde 5 kez Grand Slam şampiyonluğunu kazanan ve güzelliğiyle sporseverlerin sevgilisi olan Mariya Şarapova'nın başarı hikayesini bir galeride derledi.
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