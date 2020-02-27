Rus tenisçi Şarapova 'Elveda' diyerek emekliliğini açıkladı

Vanity Fair dergisine yazdığı yazıda emeklilik kararını duyuran 32 yaşındaki Şarapova, "Bu benim için çok yeni, o yüzden lütfen beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum" ifadelerini kullandı.

Sputnik, kariyerinde 5 kez Grand Slam şampiyonluğunu kazanan ve güzelliğiyle sporseverlerin sevgilisi olan Mariya Şarapova'nın başarı hikayesini bir galeride derledi.