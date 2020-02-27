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15:33 27 Şubat 2020
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    Rus tenisçi Şarapova 'Elveda' diyerek emekliliğini açıkladı

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    • Şarapova, dünyanın en başarılı kadın tenisçilerinden biri olarak kabul ediliyor.
    • Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Şarapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı.
    • İlk Grand Slam şampiyonluğuna 2004'te henüz 17 yaşında Serena Williams karşısında ulaşan Rus tenisçi, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) organizasyonlarında ise 35 tekler zaferi elde etti.
    • Rus tenisçi, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.
    • Ünlü Rus tenisçi Şarapova, 2020 Oscar Vanity Fair gecesinde.
    • 2014 Fransa Açık şampiyonluğunu kazanan Şarapova, kupasıyla birlikte poz verirken
    • Şarapova, 2003'ten 2015'e kadar her sene en az bir tekler zaferi elde ederek kadın tenisinin en başarılı isimleri Steffi Graf, Martina Navratilova ve Chris Evert'in ardından bu başarıya ulaşmıştı.
    • Londra'da düzenlenen 30. Yaz Olimpiyatları açılış törenine Rusya Milli Takımının sporcularıyla birlikte katılan Şarapova, ülkesinin bayrağını taşıdı.
    • Şarapova, sahip olduğu Sugarpova markasıyla üretilen şekerleme tanıtırken, 2013
    • Mariya Şarapova ve erkek arkadaşı Alexander Gilkes, New York'taki 2019 Met Gala Töreninde poz verirken
    © AP Photo / Evan Agostini
    Şarapova, dünyanın en başarılı kadın tenisçilerinden biri olarak kabul ediliyor.
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    Dünyaca ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova 28 yıllık kariyerini sonlandırma kararı aldı.

    Vanity Fair dergisine yazdığı yazıda emeklilik kararını duyuran 32 yaşındaki Şarapova, "Bu benim için çok yeni, o yüzden lütfen beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum" ifadelerini kullandı.

    Sputnik, kariyerinde 5 kez Grand Slam şampiyonluğunu kazanan ve güzelliğiyle sporseverlerin sevgilisi olan Mariya Şarapova'nın başarı hikayesini bir galeride derledi.

    Etiketler:
    kadın sporcu, Spor, Tenis, Mariya Şarapova
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