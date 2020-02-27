Çernobil felaketinin mağduru kızı Olimpiyat şampiyonluğuna götüren mücadele hikayesi

Oksana, Çernobil patlamasından üç yıl sonra, Ukrayna'nın Hmelnitski kentinde dünyaya geldi. Geride kalan üç yıl boyunca anne karnında radyasyondan etkilenmiş olan bebeğin uzuvlarında ve birkaç organında önemli doğum kusurları vardı. Oksana'nın her iki ayağında da altı parmak vardı. Ellerinde ise başparmak yoktu ve parmak aralarında perde bulunuyordu. Sol bacağı, sağ bacağından altı santim daha kısaydı ve iki bacağını da taşıması gereken kemikler gelişmemişti. Ayrıca Oksana'nın doğuştan sadece bir böbreği vardı. Kızlarının böyle özelliklerini kabullenemeyen biyolojik anne ve babası onu reddetti. Oksana'ya bakıcı bir aile arandı fakat hem görüntüsü hem de tedavi masrafları nedeniyle kimse onu evlat edinmek istemedi. 7 yaşına kadar Kiev yetimhanesinde yaşamak zorunda kalan kızın yüzüne sonunda felek güldü. New York'ta yaşayan Amerikalı konuşma terapisti Gay Masters, kızın fotoğrafını gördükten sonra Ukrayna'ya gelip Oksana'yı evlat edinmeye karar verdi. Evlat edinme sürecinin tamamlanmasıyla Oksana nihayet Ukrayna’daki yetimhaneden ABD'ye taşındı.

Fotoğrafta: 7 yaşındaki Oksana ve onu evlat edinen Gay Masters, Kiev'deki yetimhanede.

