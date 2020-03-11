Rus sanatçıdan sürrealist St. Petersburg görüntüleri

Yarattığı kolaj görselleri arasında 'yakın geleceğin teknolojileri'ni konu alan çalışmalar da var.
Görenleri hayran bırakan ve sürrealist St. Petersburg havasını yaratan sanatçının sıradışı fotoğrafları, Sputnik'in seçkisinde.
Rusya'nın St. Petersburg kentinden fotoğrafçı Vadim Solovyev, sıradan kent görüntülerini dev kuş, kelebek, dinozor ve canavar fotoğraflarıyla birleştirerek bilim kurgu filmlerindeki sahneleri aratmayan görselleri ortaya çıkarıyor.
Yarattığı kolaj görselleri arasında 'yakın geleceğin teknolojileri'ni konu alan çalışmalar da var.
Görenleri hayran bırakan ve sürrealist St. Petersburg havasını yaratan sanatçının sıradışı fotoğrafları, Sputnik'in seçkisinde.
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