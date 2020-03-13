Dünyada koronavirüs paniği: Marketlerde raflar boşaldı

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle paniğe kapılan halkın marketlere akın etmesi sonucu temizlik, sağlık ve gıda ürünlerinin bulunduğu raflar boşaldı.

Dünyanın dört bir yanında virüse karşı tedbirler alınırken, vatandaşlar da marketlere giderek gıda ve sağlık ürünlerini satın almaya başladı.

Sosyal medyada market raflarının boşaldığı gösteren fotoğraflar gördükten sonra markete geldiklerini belirten birçok vatandaş, ürün kalmayacak korkusundan dolayı alışveriş yaptıklarını söylüyor. Bazıları ise virüs bulaşma korkusundan dolayı, insanların toplu olarak bulunduğu yerlere bir daha girmek zorunda kalmamak için önceden marketlere geldiğini ifade ediyor.

Dünyayı panik haline getiren koronavirüs salgını yüzünden boşaltılan market raflarının görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.