Güzellik güçtür! Sibirya Vücut Geliştirme Şampiyonası'ndan ilginç kareler

Sputnik, yoğun ilgi gören turnuvadan kareleri derledi.
Rusya’nın Novosibirsk şehrinde geçen Cumartesi günü Açık Vücut Geliştirme Şampiyonası düzenlendi.
Sputnik, yoğun ilgi gören turnuvadan kareleri derledi.
Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle paniğe kapılan halkın marketlere akın etmesi sonucu temizlik, sağlık ve gıda ürünlerinin bulunduğu raflar boşaldı.
Rusya'nın St. Petersburg kentinden fotoğrafçı Vadim Solovyev, sıradan kent görüntülerini dev kuş, kelebek, dinozor ve canavar fotoğraflarıyla birleştirerek bilim kurgu filmlerindeki sahneleri aratmayan görselleri ortaya çıkarıyor.
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne’de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Dünya'nın tek uydusu Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay” olayı dünyanın birçok yerinde görüntülendi.
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