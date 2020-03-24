İranlı karikatüristler, dünyanın dört bir yanından sanatçıları koronavirüsle mücadelede birleştirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da 'Koronavirüsle Mücadele 2020' konulu Uluslararası Karikatür Festivali düzenlendi.

Organizatörlerin sözlerine göre, etkinliğin amacı, dünyanın dört bir yanından sanatçıları dünyada hızla yayılan koronavirüsle mücadele için bir araya getirmek.

İlk kez sergi salonu yerine sanal ortamda düzenlenen karikatür festivaline ABD ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere 68 ülkeden katılan karikatüristler 650'den fazla çalışma sundu. Yarışmayı kazananların isimleri 30 Mart'ta açıklanacak.

Festivale katılan çalışmalardan bazıları, Sputnik'in galerisinde.