Koronavirüs salgınına karşı mücadele veren İran'dan görüntüler

İran, dünyada yayılmaya devam eden koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

47 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede Kovid-19 yüzünden ölen sayısı ise 3 bine yaklaştı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çeşitli önlemler almaya devam eden İran'ın farklı şehirlerinden görüntüler, Sputnik'in seçkisinde.