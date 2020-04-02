Koronavirüs salgınına karşı mücadele veren İran'dan görüntüler

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İran, dünyada yayılmaya devam eden koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
47 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede Kovid-19 yüzünden ölen sayısı ise 3 bine yaklaştı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çeşitli önlemler almaya devam eden İran'ın farklı şehirlerinden görüntüler, Sputnik'in seçkisinde.
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