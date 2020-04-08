Dünyanın dört bir yanında kartpostallık görüntüler oluşturan Pembe Süper Ay

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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği Pembe Süper Ay bir çok ülkeden görüntülendi.
Süper Pembe Ay ismi, kuzey yarımkürenin bahar mevsiminin ilk dolunayı olmasından geliyor. Pembe takısı da ABD ve Kanada’da ilkbaharda açan Phlox çiçeğinden yola çıkılarak Süper Ay’a eklendi.
İyi bir teleskopla bakıldığında pembe ve turuncu tonlarında görülen Pembe Süper Ay'ın büyüleyici görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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