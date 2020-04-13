Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri ile ilgili 31 şehirde 2 günlük yasağı vatandaşları sokağa döktü. Bursa, Balıkesir, Samsun gibi yerlerde vatandaşlar, yarın açılması gereken pazar gece yarısı açılınca akın etti.