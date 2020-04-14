'İşten sonra duş alın': Sovyet pankartlarında sağlıklı yaşam ilkeleri

Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın meydana geldiği Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede 4 Nisan'da başlayan ve tüm çabalara rağmen henüz söndürülemeyen orman yangını, santralin bulunduğu yere yaklaştı.