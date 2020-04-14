'İşten sonra duş alın': Sovyet pankartlarında sağlıklı yaşam ilkeleri

SSCB’deki sağlık sisteminin temelinde önleyici sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, sağlık sisteminin gelişimine halkın katılımının sağlanması, hijyen bilgisinin toplum içinde yaygınlaştırılması ve sanayi ve tarım işçileri ile ailelerine sağlık hizmetinde öncelik verilmesi gibi ilkeler yer alıyordu. Bunların hayata geçirilmesi açısından sağlıklı yaşam kurallarının yazıldığı resimli pankartlar çok yaygındı.
Günümüzde de güncelliğini yitirmeyen Sovyet döneminden kalma bazı pankartlar, Sputnik’in galerisinde.
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