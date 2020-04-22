Uzaydan çekilen göz alıcı Dünya görüntüleri

Küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dünya Günü bu yıl 50. kez kutlanıyor.

22 Nisan Dünya Günü, aktivist John McConnell'in önerisi ve güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çabalarıyla bilinen çevreci Denis Hayes'in organizatörlüğünde ilk kez ABD’de 1970 yılında düzenlendi. Bu etkinlik sayesinde ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı. Böylece çevre felaketleri, küresel ısınma, kirlilik gibi birçok konunun uluslararası gündem olması sağlandı.

1990'dan itibaren ise Dünya Günü, ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü. Modern çevreci hareketi simgeleyen Dünya Günü’nün 50. yıldönümünde Sputnik, uzaydan çekilen göz alıcı Dünya görüntülerini bir galeride topladı.