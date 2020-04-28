Çerbobil felaketi yaşanmasaydı Pripyat kenti bugün nasıl görünürdü?

26 Nisan 1986 yılında Ukrayna'nın Pripyat şehrinin 14 km kuzeybatısında bulunan Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesi yapılan bir deney esnasında patlamış ve nükleer kaza felaketi yaşanmıştı.

Dünyanın en büyük nükleer kazası Çernobil felaketinin üzerinden tam 34 yıl geçse de bu trajik olay ile ilgili tartışmalar hala sürüyor, insanların Pripyat bölgesine ilgisi arttıkça artıyor.

10 yıl önce bölge turist ziyaretlerine açıldığından bu yana Çernobil'i binlerce turist ziyaret etti. Rus sanatçılar Dmitriy Didenko ile Andrey Gupsa, imza attıkları 'Çernobil felaketi yaşanmasaydı Pripyat bugün nasıl görünürdü' projesiyle ise Pripyat kentinin günümüz görüntülerini hayal gücüyle yarattıkları kolajlarla birleştirerek bu felaket meydana gelmeseydi şehrin bugünkü görünümü nasıl olurdu sorusuna cevap bulmaya çalıştı.

Projeden bazı çalışmalar, Sputnik’in galerisinde.