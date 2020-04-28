Çerbobil felaketi yaşanmasaydı Pripyat kenti bugün nasıl görünürdü?

Dünyanın en büyük nükleer kazası Çernobil felaketinin üzerinden tam 34 yıl geçse de bu trajik olay ile ilgili tartışmalar hala sürüyor, insanların Pripyat bölgesine ilgisi arttıkça artıyor.
Projeden bazı çalışmalar, Sputnik’in galerisinde.
26 Nisan 1986 yılında Ukrayna'nın Pripyat şehrinin 14 km kuzeybatısında bulunan Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesi yapılan bir deney esnasında patlamış ve nükleer kaza felaketi yaşanmıştı.
Dünyanın en büyük nükleer kazası Çernobil felaketinin üzerinden tam 34 yıl geçse de bu trajik olay ile ilgili tartışmalar hala sürüyor, insanların Pripyat bölgesine ilgisi arttıkça artıyor.
Projeden bazı çalışmalar, Sputnik’in galerisinde.
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