Birbirinden güzel: Farklı ülkelerin kadın sözcüleri

1917 Bolşevik devriminin ardından kurulan Sovyetler Birliği'nin temel dayanaklarından biri olan 1 Mayıs Bayramı, ülkede baharın gelişi, tarlalarda çiftçilerin iş başı yapması, işçilerin dayanışması ve yaşamın yeniden canlanmasının simgesi olarak görülüyordu.