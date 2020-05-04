Birbirinden güzel: Farklı ülkelerin kadın sözcüleri

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Kayleigh McEnany geçen hafta Beyaz Saray sözcülüğü görevinde ilk basın toplantısını verdi.
Bundan sonra Beyaz Saray'da basın brifingleri yapacağını kaydeden Kayleigh McEnany, "Size hiç yalan söylemeyeceğim söz veriyorum." dedi.
McEnany, Beyaz Saray'da 418 gün aradan sonra ilk kez brifing yapan basın sözcüsü oldu. Beyaz Saray'da en son Sarah Sanders 11 Mart 2018'de basın toplantısı düzenlemişti.
Sputnik, McEnany’nin farklı ülkelerden mevcut ve eski meslektaşlarının fotoğraflarını derledi.
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