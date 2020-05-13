14 yaş altındakiler 40 gün sonra dışarı çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde ilk kez sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı.
Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçısı Yarışmasının (Pink Lady Food Photographer of the Year) bu yılki kazananları belli oldu.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında kapılarını müşterilere tekrar açan ve spor temalı Cheers One restoranında çalışan garsonlar, ponpon kız kıyafetleriyle servis yapıyor.
Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri sonucu kapatılan birçok işletme bugün normalleşme kapsamında, kapılarını tedbirler çerçevesinde müşterilerine açtı. Diyarbakır'da AVM’ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri de yaklaşık iki ay aradan sonra kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, faaliyete geçti.
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