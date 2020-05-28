Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı

Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bugün yeniden başlayan yüksek hızlı tren (YHT) taşımacılığı kapsamında Ankara-İstanbul arası ilk sefer tamamlandı.
Antalya'da berberlik yapan Serdar Altınoluk Messi, Ronaldo, Rihanna ve Pele gibi dünyaca ünlü kişilerin isimlerini verdiği ve maddi değerleri 200 bin lirayı bulan güvercinleri besliyor. 14 senedir güvercinlerle ilgilenen Altınoluk, gözü gibi baktığı güvercinleri için "Koronavirüsün aşısı bulunur ama güvercin bağımlılığının aşısı yok” dedi.
ABD’nin Minneapolis kentinde, George Floyd adlı bir siyah vatandaşın gözaltına alınırken polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından geniş çaplı protestolar düzenlendi. Binlerce protestocu Floyd'un öldürüldüğü yerde ve Minneapolis Polis Merkezi önünde toplandı. Polis göstericilere biber gazı, plastik mermi ve ses bombasıyla karşılık verdi.
NASA’ya ait uzay aracı Curiosity, 248 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Mars’ın yüzeyine iniş tarihi olan 6 Ağustos 2012’den bu yana Dünya’ya Mars’ta kaydettiği fotoğrafları gönderiyor. Kızıl Gezegen’in keşfi için büyük önem taşıyan bu fotoğraflardan bazıları insanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanabiliyor.
İran'a ait 5 petrol tankerinden ilk ikisinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezüella kara sularına ulaştığı açıklandı.
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