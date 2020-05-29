Floyd’un öldürülmesinin ardından savaş alanına dönüşen Minneapolis’ten görüntüler

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104214/82/1042148218_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_cf337560f545b0a896d48ec88c81a180.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202005291042148863-floydun-oldurulmesinin-ardindan-savas-alanina-donusen-minneapolisten-goruntuler/
ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline gelen siyah Amerikalının ölümüne ilişkin gündem sıcaklığını koruyor.
Polis şiddeti sonrası yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'in 3. bölgesinde salı günü başlayan gösterilerde, polis ile çoğunluğu siyah göstericiler arasındaki çatışmalar 3. günün gecesinde de devam etti. Göstericiler bölgede bulunan polis merkezi ve etrafındaki araçları ateşe verdi, “Nefes alamıyorum”, “Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri” yazılı dövizler taşıdı.
Gerilimin iyice tırmandığı Minneapolis’ten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)