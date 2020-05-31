Tüm zamanların en güzel sarışın ünlüleri

2006 yılından beri her yıl 31 Mayıs’ta Dünya Sarışınlar Günü kutlanıyor.

Sarışınlığın nedeni saçta bulunan koyu eumelanin pigmentinin az olmasıdır. Bilim insanları, dünya genelindeki kadınların sadece yüzde 16'sının doğal sarışın olduğunu belirtiyor.

Sputnik, farklı dönemlerde milyonlarca kişinin gönlünü fetheden ve profesyonel başarıları kadar güzellikleriyle de adından söz ettiren sarışın ünlüleri bir galeride topladı.