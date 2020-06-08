Prestijli IPA Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın 2020 yılı kazananları

Prestijli uluslararası fotoğraf yarışmalarından biri olan IPA One Shot Movement Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce profesyonel ve amatör fotoğrafçının katıldığı yarışmanın amacı, fotoğraflarla yaşamın her alanında hareket, değişim, gelişme ve büyümeyi, fiziksel, politik, sosyal veya sanatsal ortamlarda göstermek.

Bu yılki yarışmanın çeşitli kategorilerinde dereceye giren çalışmalardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.