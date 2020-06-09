2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları

Fotoğrafçılık dünyasında uluslararası düzeyde yılın en önemli olayları arasında görülen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yıl kazananları belli oldu.

Yarışmada her yıl bir önceki senenin en iyi çağdaş fotoğrafları ödüllendirilirken geniş bir yelpazedeki fotoğraf türleri de takdir ediliyor. Bu yıl 13.’sü düzenlenen yarışmaya katılan 135 binden fazla çalışmadan en iyileri 10 farklı kategoride ödül için yarıştı.

Yarışmada kazanan fotoğrafların bazıları, Sputnik’in galerisinde.