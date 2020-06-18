Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseltilen Pekin'de test sıraları oluştu

Yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) tekrar yükselişe geçtiği Çin’in başkenti Pekin’de yüzbinlerce vatandaşa Kovid-19 testi yaptırıldı. Gönüllü olarak da test yapmak isteyenlerle birlikte kentin birçok yerinde kalabalık sıralar görülüyor.
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından Beyaz Saray yakınlarında bulunan 16. Caddenin ismi 'Black Lives Matter Plaza' olarak değiştirildi.
Osmaniye'de 18 yaşındaki gencin tarlada bulup eve getirdiği yavru tavşana Sarıkız isimli kedi annelik ediyor.
1914 yılında Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan ünlü Krasnıy Oktyabr (Kızıl Ekim) çikolata fabrikasının isteği üzerine ismi bilinmeyen bir ressam, Moskova'nın 22. ve 23. yüzyılda olası görünümünün resmedildiği kartpostal serisini yaptı.
Samsung Electronics ile Güney Koreli grup BTS arasında yapılan iş birliği kapsamında, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi tanıtıldı.
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