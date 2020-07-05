Plaj modasının gözdesi bikini, 74 yıl önce tanıtıldı

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Dünyanın pek çok ülkesinde 5 Temmuz 'Bikini Günü' olarak kutlanıyor.
5 Temmuz 1946 yılında ilk defa makine mühendisi Louis Reard tarafından tanıtılan bikini, kısa zamanda plaj moda dünyasının ayrılmaz parçası haline geldi.
Sovyetler Birliği’nde de birçok kadının tercih ettiği bikini modelleri, Sputnik’in arşiv karelerinden derlediği seçkide.
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