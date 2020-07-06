Dünyanın farklı ülkelerinde gökyüzünde görsel şölen sunan parçalı Ay tutulması

5 Temmuz’da dünyanın birçok ülkesinden izlenebilen parçalı Ay tutulması yaşandı.

Bu yılın üçüncü Ay tutulması olma özelliğini taşıyan bu tutulma, gece saatlerinde meydana geldi. Kanlı Ay olarak adlandırılan dolunay sırasında yaşanan parçalı tutulmanın görkemli görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.