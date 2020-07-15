3 dönümlük tarlada yerel tohum mücadelesi: Doğayla barışık, toprakla uyumlu

Diyarbakır’da bir araya gelen ekoloji aktivistleri, endüstriyel tarımın insan ve doğa üzerinde yarattığı tahribata karşı 3 dönümlük tarlada yerel tohum ile doğal tarım mücadelesi veriyor. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan, her şeyi el emeği ağırlıklı yapan aktivistler, yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmak istiyor.

Gıdada Sürdürülebilirlik Endeksi’ne göre dünyada gıdaya erişimi yetersiz olan insan sayısı 1.8 milyar. Bu veriler, dünyayı doyurma iddiasıyla ortaya çıkan endüstriyel tarımın yetersizliğini açığa çıkarıyor.

Endüstriyel tarım, dünya genelindeki tarım alanlarının en az yüzde 75'ini ve doğal kaynakların çoğunu, dünya nüfusunun yüzde 30'unu beslemek için kullanılırken, yerel üretici, dünya nüfusunun yüzde 70'ini doyurabilmek için tarım alanlarının yüzde 25'inde üretim yapıyor ve neredeyse hiçbir fosil yakıt ve kimyasal kullanmıyor.

Endüstriyel tarım, hem kullandığı kimyasallar ve fosil yakıtlarla doğaya zarar verirken, iklim değişikliğini de körüklüyor.

Sadece bu değil, biyolojik çeşitliliğe de zarar veriyor. Geçtiğimiz yüzyılda endüstriyel tarım ürünlerin genetik çeşitliliğini yüzde 75, tür çeşitliliğini de 1/3 oranında azalttığı belirtiliyor. Aynı verilere göre, endüstriyel tarım sadece 137 bitki ve 5 hayvan türünü yetiştirebiliyor.