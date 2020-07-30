Sahra’nın Gözü, spiral galaksiler ve Güneş benzeri yıldız: Temmuz’da çekilen göz alıcı uzay görüntüleri

Sputnik, Temmuz’da çekilen uzay fotoğraflarını bir galeride topladı.
Temmuz ayında uzay çalışmalarını yürüten Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile uzay teleskopları bir sürü ilginç görüntü elde etmeyi başardı.
Sputnik, Temmuz’da çekilen uzay fotoğraflarını bir galeride topladı.
Peru’nun başkenti Lima’da, koronavirüsle mücadele amacıyla mobil bir üretim aracıyla ‘bedava oksijen tüpü’ dağıtılıyor. Ordunun kontrolünde olan araçlara boş tüplerini getiren halk, yeniden oksijen doldurtup yakınlarına taşıyor.
Bu yıl 5. kez düzenlenen En Güzel Ülke Fotoğraf Yarışması’nda kazananların isimleri açıklandı.
Bursa’daki kurban pazarında 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçiyi görenler şaşkına döndü. Koç ve keçinin gördüğü ilgiden memnun olan sahipleri, kurban alışverişinin son gün ya da bayrama bırakılmamasını istedi.
Dünyanın dört bir köşesinde pek çok ülkede muhteşem manzaralı yüzme havuzları bulunuyor. Kimi doğal oluşum, kimi ise insanlığın inanılmaz mimari zekası sonucu inşa edilmiş bu havuzlar görenleri hayran bırakıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)