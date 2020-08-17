Minsk’teki hükümet karşıtı ve Lukaşenko’ya destek gösterilerinden kareler

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Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksander Lukaşenko’nun kazanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken dün başkent Minsk’te birçok kişinin katıldığı iktidar karşıtı ‘Özgürlük Yürüyüşü’ ve Lukaşenko’ya destek mitingi olmak üzere iki gösteri düzenlendi.
Lukaşenko yanlılarının merkezi meydanda gerçekleştirdiği gösteride Başbakan Roman Golovçenko, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko ve Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova hazır bulundu. Bu arada Stella Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı göstericiler sloganlar atarak hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı’na yürüdü. Olaysız geçen gösterilerden kareler, Sputnik’in galerisinde.
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